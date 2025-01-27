التقرير الأولي لحادث تحطم الطائرة الكورية الجنوبية يكشف العثور على أشلاء طيور في المحركات



سول- (أ ب)

أكد أول تقرير بشأن حادث تحطم طائرة تابعة لشركة جيجو اير الكورية الجنوبية وجود أشلاء طيور في محركات الطائرة، على الرغم من أن المسؤولين لم يحددوا بعد سبب الحادث الذي أودى بحياة جميع ركاب الطائرة الـ181 ما عدا شخصين.



وجاء في التقرير الأولي الذي صدر اليوم الاثنين إنه تم العثور على ريش وبقع دم في محركي الطائرة.



وحسب التقرير "تم إرسال العينات إلى منظمات متخصصة من أجل تحليل الحمض النووي، و قالت منظمة محلية إن هذه الأشلاء تعود لنوع بايكال تيلز من الطيور" في إشارة إلى البط المهاجر.



كما خلص التقرير إلى أن الصندوق الأسود بالطائرة توقف عن التسجيل قبل أربع دقائق من الحادث.



وكانت الطائرة بوينج 737-900 قد انحرفت عن المدرج بالمطار في 29 ديسمبر الماضي عقب تعرض إخفاق معدات الهبوط، ما أدى لاصطدامها بهيكل خرساني واشتعال النيران بها.

ويقول الكثير من المراقبين إنه كان يجب تصنيع الهيكل من مواد أكثر خفة يمكن أن تتفكك بسهولة لدى الاصطدام بها.