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القوات الإسرائيلية تعتقل 20 مواطنا من بيت أمر شمال الخليل

10:05 ص الإثنين 27 يناير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله- (د ب أ)

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، 20 فلسطينيا بينهم 4 أطفال، خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت (وفا) عن الناشط الإعلامي محمد عوض، القول إن "قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في البلدة واعتقلت 20 مواطنا".

وأشار عوض إلى أن "قوات الاحتلال اقتحمت معظم أحياء بيت أمر خاصة وسط البلدة، وداهمت عشرات المنازل وفتشتها وحطمت أثاث ومقتنيات عدد منها".

القوات الإسرائيلية اعتقال فلسطنيين اقتحام أحياء الضفة
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