متمردو حركة إم 23 في الكونغو يعلنون السيطرة على مدينة جوما الرئيسية في شرقي البلاد

جوما، الكونغو- (أ ب)

سيطر متمردون تدعمهم رواندا على مدينة جوما في شرقي الكونغو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بحسب بيان صحفي صادر عن حركة إم 23 المتمردة.

جاء ذلك في وقت وصفت فيه الأمم المتحدة الأمر "بالفزع الجماعي" بين سكان المدينة البالغ عددهم 2 مليون شخص، وقالت الحكومة الكونغولية إن تقدم المتمردين هو "إعلان حرب".

وجاءت سيطرة المتمردين على المدينة بعد مهلة مدتها 48 ساعة فرضتها الحركة على الجيش الكونغولي للاستسلام وتسليم أسلحته.

وفي البيان، دعا المتمردون سكان جوما إلى التزام الهدوء، وطالبوا أفراد الجيش الكونغولي بالتجمع في الملعب المركزي.

ويشكل الهجوم الذي شنته حركة إم 23 في قلب المنطقة الغنية بالمعادن تهديدا كبيرا يؤدي إلى تفاقم واحدة من أطول الحروب في أفريقيا وزيادة تهجير المدنيين.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، فإن أكثر من ثلث سكان محافظة شمال كيفو، حيث تقع جوما، مشردون حاليا، ومن المحتمل أن يؤدي سقوط جوما إلى تفاقم الوضع.