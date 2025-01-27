بعد تهديد ترامب.. البيت الأبيض: كولومبيا وافقت على استقبال المهاجرين المرحلين

وأشنطن/بوجوتا- (أ ب)

أعلن البيت الأبيض عن انتصاره في المواجهة مع كولومبيا بشأن قبول رحلات المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة يوم الأحد، بعد ساعات من تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية باهظة على الواردات وعقوبات أخرى على الشريك الأمريكي القديم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأحد، إن "حكومة كولومبيا وافقت على جميع شروط الرئيس ترامب، بما في ذلك القبول غير المقيد لجميع الأجانب غير الشرعيين من كولومبيا العائدين من الولايات المتحدة، بما في ذلك على متن الطائرات العسكرية الأمريكية، دون قيود أو تأخير".

وقالت ليفات إن أوامر التعريفات الجمركية - التي كانت ستفرض تعريفات بنسبة 25 % على جميع السلع الكولومبية الواردة، ثم ترتفع إلى 50% في غضون أسبوع واحد - "ستظل رهن الاحتياط، ولن يتم التوقيع عليها".

لكن ليفات قالت إن ترامب سيحافظ على قيود التأشيرات على المسؤولين الكولومبيين وتعزيز عمليات التفتيش الجمركي للسلع القادمة من كولومبيا، "حتى تتم إعادة أول طائرة محملة بالمرحلين الكولومبيين بنجاح".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الحكومة الكولومبية قالت إنها " تغلبت " على خلاف مع الولايات المتحدة، وذلك في بيان لوزارة الخارجية على موقع " اكس".

وقال وزير الخارجية الكولومبي لويس جيلبيرتو موريلو إن بلاده ستستقبل الكولومبيين الذين تم ترحيلهم" وستضمن لهم ظروفا لائقة كمواطنين يتمتعون بحقوق".

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن الطائرة الرئاسية ستكون متاحة لتسهيل عودة الكولومبيين.