الفلسطينيون يعودون سيرًا على الأقدام لشمال غزة.. وحماس: عملية تبادل إضافية قبل الجمعة

وكالات

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت بالانسحاب من محور نتساريم، وفقا لروسيا اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو بدء تحرك السكان سيرا على الأقدام باتجاه شمال القطاع.

يأتي ذلك، فيما أعلنت حركة حماس أنها توصلت وبجهود الوسطاء، بأن تبدأ عودة النازحين ابتداء من صباح اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2025 إلى شمال القطاع.

وقالت الحركة، إنه في إطار جهود الحركة لنزع الذرائع التي وضعها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أمام عودة النازحين إلى شمال القطاع، وحل قضية الأسيرة لدى المقاومة أربيل يهود، قدمت حركة حماس مقترحا للوسطاء بأن تجري عملية تبادل إضافية تشمل الأسيرة أربيل يهود مع إثنين آخرين من أسرى الاحتلال قبل يوم الجمعة القادم.

ولفتت حماس إلى أن عملية التبادل المقررة يوم السبت القادم تبقى كما هي في موعدها وتشمل ثلاث أسرى للاحتلال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيسمح بعودة السكان مشيا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم ومن خلال شارع الرشيد "طريق البحر" اعتبارا من الساعة 07:00 صباحا، كما سيسمح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد الفحص عن طريق صلاح الدين من الساعة 09:00 صباحا.

في هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، أنه سيتم فتح شارع الرشيد لعبور المشاة فقط بالاتجاهين الساعة 7 صباح اليوم.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح شارع صلاح الدين أمام المركبات في اتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال عند الساعة 9 صباح اليوم، وجميع المركبات ستخضع للفحص من خلال أجهزة الفحص قبل العبور من شارع صلاح الدين.