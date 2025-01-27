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بعد تهديد ترامب.. كولومبيا توافق على استقبال رحلات المهاجرين المرحلين من أمريكا

06:24 ص الإثنين 27 يناير 2025

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

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وكالات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن كولومبيا وافقت على استقبال رحلات المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة، بعد ساعات من تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية وعقوبات أخرى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأحد، إن حكومة كولومبيا وافقت على جميع شروط الرئيس ترامب، بما في ذلك القبول غير المقيد لجميع الأجانب غير الشرعيين من كولومبيا العائدين من الولايات المتحدة، على متن الطائرات العسكرية الأمريكية، دون قيود أو تأخير، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت ليفات، إن أوامر التعريفات الجمركية - التي كانت ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على جميع السلع الكولومبية الواردة، ثم ترتفع إلى 50٪ في غضون أسبوع واحد - "ستظل رهن الاحتياط، ولن يتم التوقيع عليها".

لكن ليفات قالت، إن ترامب سيحافظ على قيود التأشيرات على المسؤولين الكولومبيين وتعزيز عمليات التفتيش الجمركي للسلع القادمة من كولومبيا، "حتى تتم إعادة أول طائرة محملة بالمرحلين الكولومبيين بنجاح".

ولم يصدر على الفور رد فعل من الحكومة الكولومبية.

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