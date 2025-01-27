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ملك البحرين يُجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي.. ماذا قال لترامب؟

05:33 ص الإثنين 27 يناير 2025

ترامب

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وكالات

أجرى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهنأه لمناسبة أدائه اليمين الدستورية، معربا عن تطلعه إلى مرحلة جديدة من العلاقات مع واشنطن، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد ملك البحرين في الاتصال، تطلعه لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط بلاده بالولايات المتحدة في مختلف المجالات.

كما أكد آل خليفة لترامب، حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، مشيدا بالمكانة الريادية التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي كأحد أكبر الاقتصادات العالمية وأكثرها تأثيرا، متمنيا دوام النمو والازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الدولي.

من جانبه، أشاد ترامب بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، مؤكدا تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات خلال فترة توليه الرئاسة.

وتناول الجانبان خلال الاتصال أهمية العمل المستمر لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز جهود التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.

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