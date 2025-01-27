الجيش الإسرائيلي يقتحم المستشفى الحكومي في جنين ويُفجر منزلًا جديدًا

وكالات

استشهد فلسطيني وأصيب آخران، في استمرار هجمات الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شخصا استشهد وأصيب 2 برصاص إسرائيلي قرب مخيم قلنديا، شمالي القدس.

وذكر التلفزيون الفلسطيني، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المستشفى الحكومي بمدينة جنين، وفجرت منزلا جديدا في مخيم جنين.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم شعفاط شمالي القدس.

وفي وقت سابق، شيع العشرات في قرية مثلث الشهداء قرب جنين جثمان الطفلة ليلى الخطيب، عامان ونصف العام، التي قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي.