البرلمان الإيراني: طهران ليس لديها أي مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة

وكالات

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى في إيران، إبراهيم رضائي، أن طهران ليس لديها أي مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال إبراهيم رضائي خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس الإسلامي الإيراني، لمراجعة المحادثات الأخيرة مع الترويكا التي عقدت في جنيف، إنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى ادعاء إحدى وسائل الإعلام الأمريكية بأن دبلوماسيين إيرانيين طلبوا من أوروبا نقل رسالة المفاوضات إلى الولايات المتحدة وهو ما تم نفيه بشدة وقيل إنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، وليس لدينا أي مفاوضات ثنائية مع الأمريكيين، مشددا على أن المفاوضات لن تكون إلا في إطار "5+1".

وأوضح أن إيران لن تقبل أي شروط مسبقة في المفاوضات، مشيرا إلى أن الهدف التالي من المفاوضات سيكون رفع العقوبات مع مواصلة تحييدها.

وتابع: "النقطة التالية هي أنه تم التأكيد على أن الولايات المتحدة وأوروبا لم يفيا بالتزاماتهما في خطة العمل الشاملة المشتركة، وأحد مطالبنا هو التحقق من التزاماتهما، وهو ما سيكون محور المناقشات وكل المحادثات والقرارات ستكون في إطار القانون كإجراء استراتيجي لإلغاء العقوبات".

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن رفع الحظر يحتاج إلى تحديث، مؤكدا أنه تم التأكيد على أن أيديهم ممتلئة في المحادثات ويجب أن يحصلوا على الضمانات اللازمة.

وذكر المتحدث أن طهران ستستخدم نفوذها ضد أي ضغوط وسترد على أي هجوم على المنشآت الإيرانية.