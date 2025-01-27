إعلان

رئيس كولومبيا: لدينا 15 ألف مهاجر أمريكي غير شرعي وعليهم تسوية أوضاعهم

03:42 ص الإثنين 27 يناير 2025

جوستافو بيترو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، عن ضرورة تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن عددهم في البلاد أكثر من 15 ألف شخص.

وكتب بيترو على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "المواطنين الأمريكيين يمكنهم التواجد على أراضي كولومبيا إن كانوا يرغبون في ذلك. وأنا أثق بحرية الإنسان".

وتابع: "لكن أكثر من 15666 شخصا يعتبرون مهاجرين غير شرعيين ووفقا للتشريعات الكولومبية عليهم تسوية أوضاعهم"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "لن ترونني أبدا وأنا أحرق علم الولايات المتحدة أو أطلق حملة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة مقيدي الأيدي".

كانت كولومبيا قد رفضت استقبال الطائرات الأمريكية التي تنفذ الرحلات لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الكولومبيين من الولايات المتحدة.

وردا على ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض الرسوم بنسبة 25% على جميع الصادرات الكولومبية للولايات المتحدة وهدد بزيادتها إلى 50%.

الرئيس جوستافو بيترو جوستافو بيترو رئيس كولومبيا كولومبيا الحرب التجارية بين أمريكا وكولومبيا المهاجرين الأمريكيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البرلمان الإيراني: طهران ليس لديها أي مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة

إعلان

إعلان

عاجل - مصر تعلّق على مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إليها
"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟