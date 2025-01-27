لبنان يؤكد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير

وكالات

أعلنت السلطات اللبنانية، استمرار التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير 2025.

في المقابل، تم تمديد الاتفاق بعد عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني في الموعد المحدد، وفقا لما ذكرته الغد.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات دفاعية في المنطقة، فيما يحاول مدنيون وعناصر مسلحة التوجه إلى المواقع الأمامية.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان، إن لبنان سيظل ملتزما باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير 2025.

وذكر ميقاتي في بيان، أن الحكومة اللبنانية تؤكد الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025.

وشدد على أن لجنة مراقبة التفاهم تتابع تنفيذ كل بنود تفاهم وقف اطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.

وأعلن البيت الأبيض، الأحد، تمديد الاتفاق بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير المقبل، بعد عدم التزام إسرائيل الموعد النهائي لسحب قواتها من الجنوب اللبناني.

وأفادت وسائل إعلام، أن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل بتوجيه من المستوى السياسي في مناطق عدة جنوبي لبنان.

يأتي ذلك في إطار محاولات الإعلام الإسرائيلي تبرير عدم انسحاب الجيش من جنوب لبنان بالرغم من انتهاء مهلة الستين يوما.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، زعم مصدر عسكري أن الجيش ينتشر في جنوب لبنان لتنفيذ عمليات دفاعية، حيث حاول مدنيون الوصول إلى خلف الخط المحدد في الاتفاق، في ظل انتهاء مهلة الستين يوما.

وأضاف أنه منذ صباح الأحد، يحاول مئات المدنيين، بما في ذلك عناصر من حزب الله، الوصول إلى الصف الأول من القرى في مواقع عدة، وتنفيذ ما وصفها بأنها مسيرات استعراضية واستفزازية، بالرغم من أنهم ليسوا على مقربة من الحدود الآن.