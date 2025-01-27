استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين برصاص قوات الاحتلال شمال القدس

وكالات

استشهد آدم صب لبن، وأصيب اثنين آخرين برصاص القوات الإسرائيلية، قرب حاجز قلنديا العسكري، شمال مدينة القدس، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، استشهاد شخص وإصابة 2 بجروح متوسطة، جراء إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار عليهم عند حاجز قلنديا.

وقالت مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية المتمركزة في البرج العسكري المقام عند الحاجز أطلقت النار صوب مجموعة من المواطنين، ما أدى لاستشهاد الفتى صب لبن، وهو من بلدة كفر عقب شمال القدس، وإصابة 2 آخرين في أطرافهما السفلية، جرى نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.