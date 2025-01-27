متمردو "إم 23" يسيطرون على مدينة جوما في الكونغو الديمقراطية

وكالات

سيطر متمردي حركة "إم 23" على مدينة جوما شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما دعوا القوات الكونغولية في جوما إلى الاستسلام لتجنب إراقة الدماء، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت: "قال زعيم تحالف القوى المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يضم حركة إم 23 إن قوات التحالف سيطرت على مدينة جوما في شرق الكونغو الديمقراطية".

وأكد زعيم تحالف المتمردين الذي يضم حركة "إم 23" أن القوات الحكومية لديها مهلة حتى الساعة الثالثة صباحا لتسليم أسلحتها 05:00 بتوقيت موسكو".

يأتي ذلك بعد مقتل 13 جنديا يعملون ضمن قوات حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية في اشتباكات مع المتمردين، بحسب مسؤولين في الأمم المتحدة.

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إن المتمردين والقوات الرواندية المتحالفة معهم دخلوا مدينة غوما الرئيسية في شرق البلاد، الأحد، وإن المطار توقف عن الحركة.

وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بينتو كيتا في اجتماع طارئ للأمم المتحدة، إن "حركة إم 23 والقوات الرواندية اخترقت حي مونيغي في ضواحي مدينة غوما، مما تسبب في حالة من الذعر الجماعي والهروب بين السكان".

وفر عشرات الآلاف من السكان في جمهورية الكونغو الديمقراطية من بلدات في شرق البلاد مع اقتراب تحالف المتمردين الذي يضم حركة "إم 23"من مدينة غوما، كما سمع دوي انفجارات وإطلاق نار بالمدينة في وقت متأخر من مساء الأحد، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وتسيطر حركة "إم 23" الآن على بعض أكبر رواسب خام التنتالوم في العالم، والذي يستخدم في أغلب الأجهزة الإلكترونية المحمولة، وتقوم بشحن المعادن عبر رواندا، وفقا لخبراء الأمم المتحدة.

وأكدت وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاجنر، أن القوات المسلحة الرواندية شنت "هجوما غير مسبوق" على شرق البلاد، وهو ما يعد "انتهاكا للسيادة وإعلان حرب".