بنسبة 25%.. رئيس كولومبيا يُعلن فرض رسوم على الصادرات الأمريكية للبلاد

وكالات

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، عن فرض رسوم بنسبة 25% على السلع الأمريكية الواردة إلى البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وكتب بيترو على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "وجه وزير التجارة الخارجية بزيادة الرسوم على الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 25%".

وأضاف: أن الوزارة يجب أن تساعد في توجيه صادراتنا إلى العالم كله، غير الولايات المتحدة، ويجب توسيع صادراتنا، وأدعو كافة المجتمعات الكولومبية في الخارج إلى تسويق منتجاتنا.

وأكد أن منتجات أمريكا الشمالية التي سترتفع أسعارها داخل اقتصادنا الوطني يجب إحلالها بالمنتجات الوطنية، والحكومة ستساعد في تحقيق هذا الغرض.

كانت كولومبيا قد رفضت استقبال الطائرات الأمريكية التي تنفذ الرحلات لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الكولومبيين من الولايات المتحدة.

وردا على ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض الرسوم بنسبة 25% على جميع الصادرات الكولومبية للولايات المتحدة وهدد بزيادتها إلى 50%.