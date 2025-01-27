إعلان

بنسبة 25%.. رئيس كولومبيا يُعلن فرض رسوم على الصادرات الأمريكية للبلاد

02:33 ص الإثنين 27 يناير 2025

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، عن فرض رسوم بنسبة 25% على السلع الأمريكية الواردة إلى البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وكتب بيترو على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "وجه وزير التجارة الخارجية بزيادة الرسوم على الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 25%".

وأضاف: أن الوزارة يجب أن تساعد في توجيه صادراتنا إلى العالم كله، غير الولايات المتحدة، ويجب توسيع صادراتنا، وأدعو كافة المجتمعات الكولومبية في الخارج إلى تسويق منتجاتنا.

وأكد أن منتجات أمريكا الشمالية التي سترتفع أسعارها داخل اقتصادنا الوطني يجب إحلالها بالمنتجات الوطنية، والحكومة ستساعد في تحقيق هذا الغرض.

كانت كولومبيا قد رفضت استقبال الطائرات الأمريكية التي تنفذ الرحلات لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الكولومبيين من الولايات المتحدة.

وردا على ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض الرسوم بنسبة 25% على جميع الصادرات الكولومبية للولايات المتحدة وهدد بزيادتها إلى 50%.

جوستافو بيترو الرئيس جوستافو بيترو الصادرات الأمريكية الولايات المتحدة أمريكا صادرات أمريكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كولومبيا تُخصص طائرة رئاسية للمرحلين من الولايات المتحدة

إعلان

إعلان

عاجل - مصر تعلّق على مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إليها
"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟