إسرائيل تمنع طائراتها من الهبوط في مطار بافوس بقبرص.. ما السبب؟

وكالات

تلقت شركات الطيران الإسرائيلية، "إلعال وأركيا وإسراإير"، تعليمات من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، بمنعها من الهبوط في مطار بافوس في قبرص، والاكتفاء بالعاصمة لارنكا.

وبحسب الشاباك، فإن الاعتبارات الأمنية أدت إلى التعليمات الاستثنائية بخصوص منع الرحلات الجوية إلى بافوس، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن تحذير لا يشمل السفر إلى مدينة بافوس نفسها الواقعة غربي قبرص، لذلك من الممكن الوصول لها لكن ليس على متن رحلة مباشرة لشركة طيران إسرائيلية.

وقال الشاباك: "قرار تركيز الرحلات الجوية من وإلى قبرص في مطار لارنكا فقط يستند إلى اعتبارات أمنية مختلفة".

ولم يكشف جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي طبيعة هذه الاعتبارات الأمنية.

وذكرت شركتا "إلعال" و"أركيا"، إنهما "تتصرفان وفقا لتعليمات الأجهزة الأمنية".

وتقع بافوس على ساحل البحر المتوسط، وبها ثاني أكبر مطار في قبرص بعد مطار لارنكا، وتعد المدينة مقصدا للسياح لا سيما في فصل الصيف.