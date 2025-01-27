نتنياهو: حماس تراجعت بعد إجراء مفاوضات حازمة وستنفذ جولة أخرى الخميس

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حماس وبعد إجراء مفاوضات حازمة قادها رئيس الحكومة، تراجعت وستنفذ جولة أخرى من إطلاق سراح الرهائن يوم الخميس، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مكتب نتنياهو، أنه في هذا الإطار سيتم إطلاق سراح المدنية أربيل يهود، والجندي عجام بيرجر، ومختطف آخر، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق سراح 3 رهائن إضافيين يوم السبت وفقا للاتفاق.

ووفق المصدر ذاته، فقد تلقت إسرائيل قائمة من حماس تتضمن وضع جميع الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى.

وفي إطار هذه الاتفاقيات، ستسمح إسرائيل لسكان غزة بالعبور إلى شمال قطاع غزة اعتبارا من صباح الاثنين 27 يناير 2025.

وأكد رئيس الوزراء مجددا، أن إسرائيل لن تتسامح مع أي انتهاك للاتفاق، مشددا على أن تل أبيب ستواصل العمل لإعادة جميع الرهائن الأحياء منهم والأموات.

وفي المقابل، صرح مصدر قيادي في "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس لقناة "الأقصى"، أن زيادة أعداد الأسرى الإسرائيليين في عملية التسليم المقررة هذا الأسبوع جاء بمبادرة من المقاومة وليس بسبب أزمة المفاوضات.

وأضاف أن عدد الأسرى الأحياء كان أكبر من المتوقع ويكفي لتبادل أكثر من مدة المرحلة الأولى كلها.

وذكر أن مبادرة المقاومة جاءت لزيادة فرحة الشعب الفلسطيني وعدم حصر العدد المتبقي للتبادل في الأسبوع الأخير كما ينص الإتفاق.

وأشار المصدر في السياق إلى أن مبادرة المقاومة بزيادة الأسرى المفرج عنهم جاءت تزامنا مع حدوث أزمة عودة النازحين فجاء حلا لها.

هذا، وأعلنت وزارة الخارجية القطرية فجر الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي سيسمح ابتداء من صباح اليوم بعودة النازحين في غزة إلى شمال القطاع.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، إنه تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم الرهينة أربيل يهود واثنين من الرهائن قبل يوم الجمعة القادم.

وأضاف أن حماس ستقوم بتسليم 3 رهائن إضافيين يوم السبت وفقا للاتفاق بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وذكر أنه وفي المقابل ستسمح السلطات الإسرائيلية ابتداء من صباح يوم الاثنين بعودة النازحين في غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع.

وأكد أن تل أبيب ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم أحد في المرحلة الأولى.