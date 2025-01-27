في أول اتصاله به.. ماذا قال وزير الدفاع الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي؟

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن الوزير بيت هيجسيث، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكرته الغد.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن "هيجسيث" أكد لنتنياهو على التزام واشنطن التام بحصول إسرائيل على القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها.

وأشار البيان إلى أن الطرفين بحث أهمية تعزيز المصالح والأولويات الأمنية المتبادلة.

وقبل أيام، أصدر البيت الأبيض تعليمات للبنتاغون بتخفيف الحظر الذي فرضته إدارة بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل، وفق ما أفاد به 3 مسؤولين إسرائيليين لموقع أكسيوس.

كان قرار بايدن بوقف تسليم شحنة واحدة من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل في مايو الماضي، سببًا في إثارة واحدة من أكبر الأزمات التي واجهتها العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب التي استمرت 15 شهراً في غزة.

ونقلت أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، قوله: إن الحكومة الإسرائيلية أخطرت من قبل البنتاغون بشأن الإفراج عن السجناء يوم الجمعة.

وقال المسؤولون، إن 1800 قنبلة من طراز "إم كيه-84" كانت مخزنة في الولايات المتحدة سيتم تحميلها على سفينة وتسليمها إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.

وأثار تعليق إرسال القنابل الذي استخدمه بايدن للاحتجاج على العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح صدى واسعا على المستوى الدولي، أكثر بكثير من مجرد قضية عملياتية عسكرية، واستخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحشد الجمهوريين ضد بايدن.