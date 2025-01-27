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نتنياهو: سنتسلم دفعة من الأسرى الإسرائيليين يوم الخميس

12:19 ص الإثنين 27 يناير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتسلم دفعة من الأسرى يوم الخميس، بينهم الأسيرة أربيل يهود واثنين آخرين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الأحد،أن إسرائيل ستسمح ابتداء من صباح الاثنين بعودة النازحين في غزة إلى شمال القطاع.

وأوضح الأنصاري أن الوسطاء توصلوا إلى تفاهم يقضي بأن تسلم حماس الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهودا و2 آخرين قبل يوم الجمعة.

وأشار الأنصاري إلى أن حركة حماس ستقوم بتسليم 3 إسرائيليين إضافيين يوم السبت وفقا للاتفاق، بينما

وأكد الأنصاري أن إسرائيل ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر.

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