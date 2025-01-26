إعلام لبناني: حزب الله يفتعل استفزازات بمسيرات لعناصره تجوب بيروت
11:52 م الأحد 26 يناير 2025
وكالات
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بوقوع إشكال في العاصمة بيروت بين مواطنين وشبان يحملون أعلام حزب الله.
وأشارت مصادر إلى أن الجيش اللبناني تدخل لمنع مناصري حزب الله من دخول مناطق في بيروت، وفق ما نقلته "العربية – الحدث".
وأوضحت صحيفة النهار اللبنانية، أن حزب الله يفتعل استفزازات بمسيرات لعناصره تجوب بيروت.
وأكدت وسائل إعلام لبنانية، وقوع إصابات خلال تدافع بين أهالي ببيروت وعناصر من حزب الله.
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