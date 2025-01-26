إعلام لبناني: حزب الله يفتعل استفزازات بمسيرات لعناصره تجوب بيروت

وكالات

‏أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بوقوع إشكال في العاصمة بيروت بين مواطنين وشبان يحملون أعلام حزب الله.

‏وأشارت مصادر إلى أن الجيش اللبناني تدخل لمنع مناصري حزب الله من دخول مناطق في بيروت، وفق ما نقلته "العربية – الحدث".

‏وأوضحت صحيفة النهار اللبنانية، أن حزب الله يفتعل استفزازات بمسيرات لعناصره تجوب بيروت.

‏وأكدت وسائل إعلام لبنانية، وقوع إصابات خلال تدافع بين أهالي ببيروت وعناصر من حزب الله.