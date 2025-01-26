قطر: حماس ستسلم الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهودا قبل يوم الجمعة

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الأحد، إن الوسطاء توصلوا إلى تفاهم يقضي أن تسلم حماس الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهودا و2 آخرين قبل يوم الجمعة.

وأشار الأنصاري إلى أن حركة حماس ستقوم بتسليم 3 إسرائيليين إضافيين يوم السبت وفقا للاتفاق، بينما ستسمح إسرائيل ابتداء من صباح الاثنين بعودة النازحين في غزة إلى شمال القطاع.

وأكد الأنصاري أن إسرائيل ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر.