وزير الخارجية الأمريكي يطالب الدول باستعادة مواطنيها المتواجدين بشكل غير قانوني في بلاده

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إن على كل دولة مسؤولية استعادة مواطنيها الذين يوجدون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

وأشار روبيو إلى أن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو وافق على رحلات إعادة المهاجرين لكن ألغى موافقته والطائرات في الجو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، اليوم الأحد، إن رفض كولومبيا لرحلات ترحيل المهاجرين تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر، مشيرا إلى أنه سيفرض رسوما جمركية طارئة بنسبة 25% على كل البضائع الواردة من كولومبيا وسيزيدها إلى 50% خلال أسبوع.

وأكد ترامب، أنه سيفرض حظرا على استقبال الكولومبيين وسيلغي تأشيرات مسؤولي الحكومة الكولومبية، مضيفا "سنفرض عقوبات مصرفية ومالية طارئة على كولومبيا والإجراءات التي سنتخذها بحقها هي مجرد بداية فقط".

وقالت مؤسسة الرئاسة الكولومبية في بيان، اليوم الأحد، إن الرئيس جوستافو بيترو قرر تخصيص الطائرة الرئاسية لعودة مواطنيه بكرامة من الولايات المتحدة.

‏وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إن بلاده ستمنع استقبال طائرات تقل مهاجرين من أمريكا الشمالية.

جاء إعلان بيترو في منشورين على موقع "اكس"، أحدهما تضمن مقطع فيديو لمهاجرين تم ترحيلهم إلى البرازيل وهم يمشون على مدرج طائرات وأيديهم وأقدامهم مقيدة.

وأضاف بيترو: "المهاجر ليس مجرما ويجب معاملته بالكرامة التي يستحقها الإنسان... لهذا السبب قمت بإعادة الطائرات العسكرية الأمريكية التي كانت تقل مهاجرين كولومبيين".

ولم ترد الحكومة الأمريكية على الفور على طلب للتعليق من وكالة أسوشيتد برس فيما يتعلق بالطائرات والبروتوكولات المستخدمة في عمليات الترحيل إلى كولومبيا.

وأضاف بيترو أن بلاده ستستقبل الكولومبيين في "طائرات مدنية" و"بدون معاملة مثل المجرمين".

وفي إطار سلسلة من الإجراءات للوفاء بوعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية للقضاء على الهجرة غير الشرعية، تستخدم حكومته قوات عسكرية عاملة للمساعدة في تأمين الحدود وتنفيذ عمليات الترحيل.

وقد هبطت طائرتا شحن من طراز "سي-17" تابعتان للقوات الجوية تحملان مهاجرين تم إجلاؤهم من الولايات المتحدة في وقت مبكر من أمس الأول الجمعة في جواتيمالا، وفي اليوم نفسه، استقبلت هندوراس رحلتي ترحيل تقلان 193 شخصا.