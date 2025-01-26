الشاباك يوجّه شركات الطيران الإسرائيلية بإلغاء رحلاتها لمدينة بافوس القبرصية

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" وجّه شركات الطيران الإسرائيلية لإلغاء الرحلات لمدينة بافوس في قبرص لأسباب أمنية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إنه بسبب تحذيرات أمنية طُلب من وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي إلغاء رحلته للبرلمان الأوروبي في بروكسل.

وفي سياق منفصل، قالت القناة 12 العبرية، إن إسرائيل تتجه إلى أزمة دستورية بعد إعلان وزير العدل ياريف ليفين عدم الاعتراف بالرئيس الجديد للمحكمة العليا يتسحاق عميت.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن ليفين امتنع عن التصويت على اختيار قاضي المحكمة العليا عميت، وأكد في رسالة إلى مدير المحاكم: "لا أعترف بالقاضي عميت رئيسا للمحكمة العليا؛ لأن الإجراءات التي جرى بموجبها الانتخاب باطلة وغير قانونية".

وأوضح ليفين في بيان مشترك مع وزراء آخرين، أن "هذا يوم حزين للديمقراطية ونظامنا القضائي.. الرئيس الذي يجري انتخابه بتلك الطريقة لن يحصل على ثقة الجمهور، وهو أمر ضروري وشرط أساسي لوجوده".