إعلان

سيناتور أمريكي يدعو ترامب لإعادة النظر في إلغاء الحماية الأمنية لمسؤولين سابقين

10:48 م الأحد 26 يناير 2025

مجلس الشيوخ الأمريكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

دي موين (أيوا) - (أ ب)

دعا رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور توم كوتون، الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة النظر في قراره بإلغاء الحماية الأمنية لثلاثة مسؤولين سابقين رفيعي المستوى في الأمن القومي.

وأوضح كوتون أن تلك الحماية ليست فقط لأجلهم، بل أيضا لضمان سلامة العامة.

وعلى الرغم من ولائه لترامب، انتقد كوتون استهداف الرئيس لمن يعتبرهم خصوما، مؤكدا أن الرئيس يجب أن يحافظ على اهتمام الأشخاص ذوي الكفاءات بالخدمة في البيت الأبيض، مما قد يستلزم توفير الحماية الأمنية لبعض المسؤولين أحيانا.

وأشار السيناتور من ولاية أركنساس إلى أنه سيشجع ترامب على "إعادة النظر في هذا القرار لهؤلاء الأشخاص"، وهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وبريان هوك، المستشار السابق لسياسات بومبيو، وجميعهم كانوا مشاركين في التخطيط والمناقشات المتعلقة بالضربة الجوية التي استهدفت الجنرال الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020.

وقال كوتون خلال ظهوره في برنامج "فوكس نيوز صنداي" "التهديد لأي شخص شارك في ضربة قاسم سليماني من قبل الرئيس ترامب لا يزال قائما وحقيقيا.. إيران ملتزمة بالانتقام من هؤلاء الأشخاص".

مجلس الشيوخ الأمريكي توم كوتون دونالد ترامب الحماية الأمنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الشاباك يوجّه شركات الطيران الإسرائيلية بإلغاء رحلاتها لمدينة بافوس القبرصية

إعلان

إعلان

عاجل - مصر تعلّق على مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إليها
"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟