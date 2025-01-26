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إعلام عبري: إسرائيل تتجه إلى أزمة دستورية

09:14 م الأحد 26 يناير 2025

نتنياهو

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تتجه إلى أزمة دستورية بعد إعلان وزير العدل ياريف ليفين عدم الاعتراف بالرئيس الجديد للمحكمة العليا يتسحاق عميت.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن ليفين امتنع عن التصويت على اختيار قاضي المحكمة العليا عميت، وأكد في رسالة إلى مدير المحاكم: "لا أعترف بالقاضي عميت رئيسا للمحكمة العليا؛ لأن الإجراءات التي جرى بموجبها الانتخاب باطلة وغير قانونية".

وأوضح ليفين في بيان مشترك مع وزراء آخرين، أن "هذا يوم حزين للديمقراطية ونظامنا القضائي.. الرئيس الذي يجري انتخابه بتلك الطريقة لن يحصل على ثقة الجمهور، وهو أمر ضروري وشرط أساسي لوجوده".

نتنياهو حكومة اسرائيل أزمة دستورية
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