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عبدالعاطي يتوجه إلى جنيف للمشاركة في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان

08:24 م الأحد 26 يناير 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

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وكالات

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إلى جنيف، اليوم الأحد؛ ليترأس الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان المقرر عقدها يوم الثلاثاء 28 يناير 2025.

ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطي خلال زيارته إلى جنيف مع مديري عدد من المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة التي تتخذ جنيف مقراً لها، كما يشارك في جلسة حوارية "بمركز جنيف للسياسات الأمنية" لمناقشة الأزمات الإقليمية ورؤية مصر إزاءها.

بدر عبد العاطي حقوق الإنسان الخارجية المصرية
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