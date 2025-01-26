سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة بآليات للاحتلال بجنين

وكالات

أعلنت سرايا القدس "كتيبة جنين تفجير عبوة ناسفة أرضية في خط مسير الآليات العسكرية في جنين.

وأضافت: "يواصل مقاتلونا برفقة كتائب القسام وشباب الثأر والتحرير التصدي لقوات العدو في محاور القتال حسب معطيات وظروف الميدان".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي، تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين ومحيطها.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، عملية تحت اسم "السور الحديدي"، معلنا أنها تهدف إلى "إحباط الأنشطة الإرهابية" وتدمير "البنية التحتية للإرهاب" بحسب زعمه في المنطقة، إضافة إلى تعزيز حرية عملياتها العسكرية في الضفة الغربية.

ومنذ بدء العملية العسكرية، تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على المخيم وتمنع دخول سيارات الإسعاف والطواقم الصحفية مما يصعب الحصول على معلومات دقيقة حول الأوضاع داخل المخيم، بحسب تصريحات منفصلة لشهود عيان داخل المخيم لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).