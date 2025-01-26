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بعد مقترح ترامب.. الرئاسة الفلسطينية تعلّق على تهجير الفلسطينيين من غزة

07:50 م الأحد 26 يناير 2025
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    سكان غزة
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    مخيمات اللاجئين
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وكالات

عبّرت الرئاسة الفلسطينية في بيان، اليوم الأحد، عن رفضها الشديد وإدانتها لأي مشاريع تهدف لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني لن يرحل عن أرضه ومقدساته، مشددة على أنها لن تسمح بتكرار النكبات التي حلت بشعبها في 1948 و1967.

ودعت الرئاسة الفلسطينية، إلى التركيز في هذه المرحلة على تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته ومواصلة توفير المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية، عن استعدادها لتولي المهام في قطاع غزة كاملة وتواصل مساعيها من أجل تحقيق السلام العادل وفق رؤية حل الدولتين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

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