الكونغو.. إخلاء مطار جوما وإلغاء رحلات مع اقتراب المتمردين من المدينة

جوما (الكونغو) - (أ ب)

جرى إخلاء المطار الدولي بمدينة جوما وتعليق الرحلات التجارية بشكل مؤقت اليوم الأحد، مع تصاعد القتال بين متمردين تدعمهم رواندا والقوات الحكومية حول المدينة المهمة شرقي البلاد، والذي أسفر عن مقتل 13 على الأقل من قوات حفظ السلام وجنود أجانب ونزوح آلاف من المدنيين.

وحققت الجماعة المتمردة (إم.23) مكاسب إقليمية واسعة، على طول الحدود مع رواندا في الأسابيع الأخيرة، حيث طوقت جوما، العاصمة الإقليمية التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمة وهي مركز إقليمي للأمن والجهود الإنسانية.

وقام الجيش بإخلاء المطار الدولي في جوما، الذي يوجد في شرق المدينة، وتم تعليق الرحلات التجارية نتيجة للقتال، حسبما قال مسؤول بالمطار لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وطلبت الأمم المتحدة اليوم الأحد من موظفيها عدم الذهاب إلى المطار والاحتماء في أماكنهم، وفقا لرسالة بالبريد الإلكتروني أطلعت عليها (أ ب).

وتتهم الكونغو والولايات المتحدة وخبراء من الأمم المتحدة رواندا بدعم جماعة (إم.23)، التي تتألف بالأساس من التوتسي، الذين انفصلوا عن الجيش الكونغولي، قبل أكثر من عقد من الزمان، وهي واحدة من حوالي 100 جماعة مسلحة، تتنافس على الفوز بموطئ قدم في المنطقة الغنية بالمعادن، حيث تسبب الصراع المستمر منذ فترة طويلة في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وتنفي حكومة رواندا دعم المتمردين، لكنها أقرت العام الماضي بوجود قوات وأنظمة صاروخية في شرق الكونغو لحماية أمنها، مشيرة إلى حشد قوات كونغولية بالقرب من الحدود، وتشير تقديرات خبراء الأمم المتحدة إلى أن هناك 4 آلاف جندي رواندي في الكونغو.

وقالت وزارة خارجية الكونغو في وقت متأخر أمس السبت، إنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع رواندا وسحبت جميع الموظفين الدبلوماسيين من البلاد "بأثر فوري".

وقال وزير خارجية رواندا أوليفييه ندوهونجيريه لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأحد، إن القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية، كان خطوة أحادية الجانب من قبل الكونغو "التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل إرسالها إلى سفارتنا".

وأضاف "بالنسبة لنا، اتخذنا إجراءات مناسبة لإجلاء الدبلوماسي المتبقي في كينشاسا، الذي كان تحت تهديد دائم من المسؤولين الكونغوليين، وقد تم هذا أمس الأول الجمعة، قبل يوم من نشر المذكرة الشفهية على وسائل التواصل الاجتماعي".