السيناتور جراهام ينتقد فكرة ترامب لتهجير الفلسطينيين

وكالات

قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إن فكرة الرئيس الأمريكي ترامب إرسال الفلسطينيين من غزة للعيش في مكان آخر لا تبدو عملية.

وأضاف السيناتور لا أعتقد أن العرب سيدعمون إخراج الفلسطينيين من غزة.

وعلق نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي على خطة ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة "مصر والأردن".

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي، "إن ثوابت الأردن واضحة وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لم ولن يتغير"، موضحا أن رفض الأردن للتهجير ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي نريده جميعا.

وأضاف رئيس الوزراء "أن حل القضية الفلسطينية في فلسطين و"الأردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينيين".

وتابع الصفدي، أن الأردن مستمر بتوجيهات ملكية بإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية لتحقيق السلام في المنطقة.