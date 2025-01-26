مجلس السيادة السوداني: بدأنا المرحلة الثالثة من عملياتنا وهي كسر عظم العدو

وكالات

قال نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان مالك عقار، اليوم الأحد، إن الجيش بدأ في المرحلة الثالثة من عملياته وهي مرحلة كسر عظم العدو، مؤكدا أن الحرب في نهايتها والجيش والقوات المتحالفة معه نجحت في المرحلتين المخطط لهما.

وأوضح عقار في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن ملف التفاوض لم يغلق ويحتاجون لبيئة مواتية لاستئنافه، لافتا إلى أن على الوسطاء خلق البيئة المواتية التي تضمن نجاح التفاوض.

وأشار عقار إلى أن الحسم العسكري سيكون الخيار الوحيد إذا فشلت فرص التفاوض، مشددا على أن الحسم العسكري للمعركة لن يتأخر وتداعيات الحرب على المدنيين قد تستمر لفترة طويلة.

ولفت عقار إلى أن المدنيين عادوا إلى منازلهم في مناطق سيطرة الجيش، موضحا أن مجلس السيادة سيعمل على توفير الخدمات لهم.

ونوّه عقار، إلى أن لجنة التحقيق التي شكلها مجلس السيادة السوداني في أحداث ود مدني ستسلم نتائجها الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والنظامية مهمتها حماية المواطنين ومن أخطأ سيقدم للعدالة ولا أحد فوق القانون.

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان "نحتاج إلى مصالحات بين السودانيين وتقبل الآخر من أجل بناء دولة تتسع للجميع".