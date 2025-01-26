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سيناتور أمريكي عن مقترح ترامب: العرب لن يدعموا إخراج الفلسطينيين من غزة

06:53 م الأحد 26 يناير 2025

السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام

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وكالات

قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، اليوم الأحد، إن فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال الفلسطينيين من غزة للعيش في مكان آخر لا تبدو عملية.

وأشار جراهام، إلى أنه لا يعتقد أن العرب سيدعمون إخراج الفلسطينيين من غزة.

كام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترح مساء أمس السبت، ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن بذريعة إعادة إعمار القطاع.

وعلق نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي على خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة "مصر والأردن".

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي، "إن ثوابت الأردن واضحة وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لم ولن يتغير"، موضحا أن رفض الأردن للتهجير ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي نريده جميعا.

وأضاف رئيس الوزراء "أن حل القضية الفلسطينية في فلسطين و"الأردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينيين".

وتابع الصفدي، أن الأردن مستمر بتوجيهات ملكية بإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية لتحقيق السلام في المنطقة.

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