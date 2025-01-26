ترامب يواجه انقسامات داخل فريقه بشأن فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الأجنبية

(وكالات)

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن قرار فرض رسوم جمركية على المنتجات الأجنبية أثار خلافات واضحة داخل فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يعكس حالة من الانقسام والارتباك بشأن السياسات الاقتصادية الرئيسية للإدارة الأمريكية.

وأوضححت الصحيفة أن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد حول كيفية ومتى سيتم فرض الرسوم، مما ألقى بظلال من عدم اليقين على نهج الإدارة في هذا الملف الحساس.

وتشير مصادر مطلعة بحسب الصحيفة، رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن فريق ترامب منقسم إلى معسكرين رئيسيين.

المعسكر الأول، الذي يضم مرشح مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، يدعو إلى فرض قيود معتدلة وبشكل مرحلي لتجنب أي تداعيات اقتصادية مثل زيادة التضخم.

أما المعسكر الثاني، فيتألف من المرشح لمنصب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ومدير مجلس التجارة الوطني بيتر نافارو، ونائب رئيس الموظفين للشؤون السياسية ستيفن ميلر، ويتبنى هذا المعسكر نهجًا أكثر تشددًا يدعو إلى فرض رسوم شاملة وعالمية على المنتجات الأجنبية.

بحسب أحد الجمهوريين المطلعين على المناقشات، أجرى المسؤولون الاقتصاديون في إدارة ترامب محادثات مع ممثلي الصناعات الأمريكية لتقييم تداعيات فرض الرسوم الجمركية، في محاولة لفهم كيفية الحد من الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن نيته فرض رسوم بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك كإجراء لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية.