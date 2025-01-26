السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مواطن ارتكب جريمة قتل بشعة في مكة

(وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن بندر بن ساير بن سليمان العصيمي، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل بحق شقيقه سلمان العصيمي.

,في بيان رسمي، أوضحت وزارة الداخلية أن الجاني استدرج شقيقه إلى منطقة نائية، حيث قام بالاعتداء عليه باستخدام أداة حادة، موجهًا له عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، ما أدى إلى وفاته.

وأكدت السلطات أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، وجرى التحقيق معه، حيث اعترف بارتكاب الجريمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الجريمة كانت "غيلة"، إذ استغل الجاني ثقة شقيقه وأمانه من الخداع، لتنفيذ الجريمة بشكل مخطط.

,تمت إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بإدانته وتنفيذ عقوبة القتل حدًا نظرًا لبشاعة الجريمة. وأُيد الحكم من المحكمة العليا وأصبح نهائيًا، بعد صدور أمر ملكي بإنفاذه.

,نفذ حكم الإعدام حدًا في منطقة مكة المكرمة، وفقًا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها حرص الحكومة السعودية على تحقيق العدالة واستتباب الأمن، مشددة على أن أي شخص يعتدي على الآخرين وينتهك حقوقهم في الحياة والأمن سيواجه العقاب الشرعي الرادع.

كما وجهت الوزارة تحذيرًا لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب جرائم مشابهة، مؤكدة أن الأحكام الشرعية ستطبق بكل حزم، في سبيل حفظ حقوق الأفراد وتحقيق الأمن.