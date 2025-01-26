الرئيس الفرنسي يطالب نتنياهو بسحب القوات الإسرائيلية من لبنان

وكالات

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسحب القوات الإسرائيلية من لبنان.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، الذي أُبرم يوم 27 نوفمبر الماضي، على انسحاب إسرائيل من لبنان في مهلة 60.

لكن مع انتهاء المهلة فجر اليوم، بدأ أهالي بلدات الجنوب اللبناني في العودة إلى قراهم برفقة عناصر من الجيش اللبناني.

وفي أثناء دخول اللبنانيون إلى قراهم الجنوبية في عيتا الشعب وكفركلا وعيترون وحولا، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، ما تسبب في ارتقاء 11 شهيدا ووقوع 83 مصابا.

وتعليقا على الأمر، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن اللبنانيين أظهروا تمسكهم بأرضهم وهويتهم رغم التهديدات الإسرائيلية.

ووجه ميقاتي التحية للشعب اللبناني، خصوصا لهؤلاء الذين قرروا العودة إلى ديارهم رغم النيران والتهديدات الإسرائيلية.

وطالب ميقاتي، اللجنة الخماسية المؤلفة من "الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل)"، التي تشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بتحمّل مسؤولياتها لوقف الهجمات الإسرائيلية، وكذلك إرغام تل أبيب على الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي توغلت فيها مؤخرا.

وشدد ميقاتي على أن التراجع عن الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، فضلا عن تطبيق القرار 1701 سيكون له عواقب وخيمة.