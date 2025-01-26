إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لتصعيد بالضفة الغربية

وكالات



أفاد موقع "والا" العبري، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتصعيد في الضفة الغربية على خلفية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.



وأشار الموقع العبري إلى أن القيادة الوسطى أطلقت هذا الأسبوع مناورة تُسمى "فم الأسد"، موضحًا أن المناورة تحاكي غارة نفذها مسلحون على مستوطنات بالضفة بمفاجأة استخباراتية كاملة بهدف استيعاب دروس هجوم الـ7 من أكتوبر 2023.

وقال الموقع العبري إنه في نهاية المناورة أعلن جيش الاحتلال عن عملية مستمرة في مخيمات اللاجئين بالضفة وأولها مخيم جنين، مضيفًا أن القيادة الوسطى تتوقع أن تدفع العملية بالضفة بعض عناصر المقاومة الفلسطينية إلى الخروج من مواقعهم والسماح للقوات الخاصة بالقبض عليهم.

وأعلنت إسرائيل بدء عملية في مدينة جنين بالضفة الغربية، الثلاثاء الماضي، أطلقت عليها اسم "الجدار الحديدي" لاستهداف عناصر المقاومة الفلسطينية.

وأطلقت إسرائيل سراح 200 معتقلًا فلسطينيًا من سجونها، أمس السبت، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، وقبل نحو أسبوع تم الإفراج عن 90 أسيرًا فلسطينيًا ضمن لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي.