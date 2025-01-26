السعودية.. قرار برفع نسب التوطين للعاملين في 269 مهنة

وكالات

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأحد، مجموعة من القرارات التي تهدف إلى رفع نسب التوطين في 269 مهنة بمختلف القطاعات، بما في ذلك طب الأسنان والمهن المحاسبية، والصيدلة، والمهن الفنية الهندسية.

ومن المقرر أن تشارك عدة جهات في الإشراف على عملية التوطين من بينها (وزارة التجارة؛ وزارة الصحة، ووزارة البلديات والإسكان)، في سبيل توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين السعوديين في عموم المملكة.

ووفقا للقرارات، يبدأ تطبيق قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة بالاشتراك مع وزارة الصحة السعودية في 23 يوليو المقبل، بما يشمل أنشطة المجمعات الطبية والصيدليات المجتمعية إلى 35%، فضلا عن أنشطة الصيدلة داخل المستشفيات إلى 65%، إلى جانب رفع أنشطة الصيدلة الأخرى إلى 55%.

ويستهدف قرار رفع نسب التوطين، المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة.

بالإضافة إلى ذلك، استهدف القرار رفع نسب التوطين في مهن طب الأسنان عبر مرحلتين، تبدأ الأولى في 23 يوليو المقبل برفع نسبة التوطين إلى 45%، بينما ستُطبق المرحلة الثانية بعد عام من إصدار القرار بنسبة تصل إلى 55%.

ويستهدف القرار في هذا المجال، المنشآت التي تضم 3 عاملين فأكثر، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور في مهن طب الأسنان إلى 9 آلاف ريال سعودي؛ للاحتساب في نسب التوطين.

أمّا في ما يخص، وزارة التجارة، فقد تم التوافق على زيادة نسبة توطين المهن المحاسبية على 5 مراحل تدريجيا على مدار 5 سنوات تبدأ من 22 أكتوبر المقبل، إذ يُطبق القرار على المنشآت التي تضم 5 محاسبين فأكثر لترفع نسب التوطين إلى 40% وصولا إلى 70%.

كذلك، تضمن القرار رفع نسب التوطين في المهن الفنية الهندسية بالاشتراك مع وزارة البلديات والإسكان إلى 30% من حصيلة العاملين في المهن المستهدفة بدءًا من 23 يوليو المقبل، ويشمل القرار جميع المنشآت التي تُشغّل 5 عاملين فأكثر.

وأوردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقعه الإلكتروني، أدلة توضح تفاصيل القرارات لإطلاع صاحب العمل أو المنشأة المستهدفة بالقرارات على كيفية احتساب نسبة التوطين والعقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.