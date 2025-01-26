"هذه الأرض لنا".. سيدة لبنانية تقف في وجه جيش الاحتلال (فيديو)

وكالات

أظهر مقطع فيديو وقوف سيدة لبنانية بوجه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء إطلاقهم النار باتجاه المواطنين من ساكني بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

ووقفت السيدة اللبنانية بكل شجاعة أمام رصاص جيش الاحتلال، قائلة "هذه الأرض لنا".

سيدة لبنانية تقف بكل شجاعة بوجه جنود الاحتلال الاسرائيلي ورصاصهم خلال محاولتها العودة إلى بلدتها مارون الراس، في #جنوبي_لبنان.. pic.twitter.com/24Vv04jjAS — حسن حامد سرداح (@ZSHFnaGve8S2zRO) January 26, 2025

وأثناء عودة المدنيين اللبنانيين إلى منازلهم في الجنوب اللبناني، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، ما أسفر عن استشهاد 11 شخصًا وإصابة 83 آخرين، حسبما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية.

وانتهت مهلة الـ 60 يومًا في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، اليوم الأحد، والتي تقضي بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب وانتشار قوات الجيش اللبناني بدلًا منه.

لكن لم تلتزم إسرائيل بالهدنة المحددة وأعلنت أن الجنود زالوا يتواجدون في أماكنهم، محذرة سكان قرى جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم.