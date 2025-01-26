السودان.. دول خليجية تدين استهداف المستشفى السعودي بمدينة الفاشر

وكالات

أدانت دول خليجية عدة، اليوم الأحد، الهجوم على المستشفى السعودي في مدينة الفاشر غربي السودان بطائرة مسيرة، ما أسفر عن استشهاد 70 شخصًاً وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

ودعت الخارجية الإماراتية إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين وتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق السلام في السودان.

كما عبرت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها استهداف المستشفى السعودي، مؤكدة أنه انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ومن جانبها، أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها استهداف المستشفى، إذ قالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأحد، إن قصف المستشفى يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، الذي يضمن سلامة المرضى والطواقم الطبية والحفاظ على المنشآت الصحية في أوقات الحرب.

وبدوره، أعرب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء على المستشفى السعودي بمدينة الفاشر السودانية، مشددًا على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا للقوانين الدولية والقرارات الأممية، التي تلزم بحماية المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك المرافق الصحية.

ودعا البديوي إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للطواقم الطبية والمنشآت الصحية في السودان، لتمكينهم من أداء واجباتهم، خاصةً في ظل ظروف الحرب القاسية التي يمر بها الشعب السوداني.