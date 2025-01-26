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الجهاد الإسلامي: نتوقع انفراجة بخصوص أزمة الأسيرة أربيل يهود الليلة

04:13 م الأحد 26 يناير 2025

أربيل يهود

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وكالات

قال مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، إنه يتوقع انفراجة بخصوص أزمة الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود الليلة.

وأشار المسؤول بالجهاد الإسلامي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن هناك مساع للوسطاء لحل الأزمة قد تفضي للإفراج عن الأسيرة يهود قبل السبت.

كانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، قالوا إن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود تم أسرها مع زميلها على يد وحدة مشتركة من مقاوميهما.

وأكدا أنه سيتم تسليم الأسيرة أربيل يهود وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المفاوضين والوسطاء.

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