استشهاد 16 فلسطينيًا في جنين منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية

رام الله - (د ب أ)

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مدينة جنين ومخيمها للاجئين شمال الضفة الغربية إلى 16 شهيدا، بعد ارتقاء عبد الجواد الغول 26 عاما، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها يوم الثلاثاء الماضي، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن الغول كان قد أصيب برصاص القوات الإسرائيلية خلال المواجهات التي اندلعت في المخيم ضمن العملية العسكرية المستمرة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي، تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين ومحيطها.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، عملية تحت اسم "السور الحديدي"، معلنا أنها تهدف إلى "إحباط الأنشطة الإرهابية" وتدمير "البنية التحتية للإرهاب" بحسب زعمه في المنطقة، إضافة إلى تعزيز حرية عملياتها العسكرية في الضفة الغربية.

ومنذ بدء العملية العسكرية، تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على المخيم وتمنع دخول سيارات الإسعاف والطواقم الصحفية مما يصعب الحصول على معلومات دقيقة حول الأوضاع داخل المخيم، بحسب تصريحات منفصلة لشهود عيان داخل المخيم لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

من جانبه، قال كمال أبو الرب محافظ جنين لـ(د ب أ) إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر ما يقارب 25 منزلا وحرق عددا آخر من المنازل ودمر البنية التحتية للمخيم ليحوله إلى منطقة "غير قابلة للحياة".

وبسبب العملية العسكرية، يشرح أبو الرب، أن ما يقارب 3000 عائلة نزحت من جنين إلى القرى والبلدات المجاورة.