حماس تدعو مصر والأردن لرفض مقترح ترامب بترحيل سكان غزة

وكالات

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، الدول العربية والإسلامية وخاصة مصر والأردن إلى التأكيد على مواقفهم الثابتة برفض تهجير وترحيل الفلسطينيين.

وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني، الذي صمد أمام أبشع عمليات الإبادة ورفض الاستسلام للتهجير، يرفض قطعيًا أي مخططات لترحيله وتهجيره من أرضه.

وقالت حماس "ندعو الإدارة الأمريكية للتوقف عن هذه الأطروحات التي تتماهى مع المخططات الإسرائيلية وتتصادم مع حقوق شعبنا".

وتأتي تصريحات حماس، بعد تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحًا يدعو فيه لتطهير قطاع غزة من خلال تهجير سكانه إلى مصر والأردن، قائلًا إنه يريد من البلدين استقبال الفلسطينيين من القطاع "المدمر" لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.