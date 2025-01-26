إعلان

حماس تدعو مصر والأردن لرفض مقترح ترامب بترحيل سكان غزة

03:11 م الأحد 26 يناير 2025

حركة حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، الدول العربية والإسلامية وخاصة مصر والأردن إلى التأكيد على مواقفهم الثابتة برفض تهجير وترحيل الفلسطينيين.

وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني، الذي صمد أمام أبشع عمليات الإبادة ورفض الاستسلام للتهجير، يرفض قطعيًا أي مخططات لترحيله وتهجيره من أرضه.

وقالت حماس "ندعو الإدارة الأمريكية للتوقف عن هذه الأطروحات التي تتماهى مع المخططات الإسرائيلية وتتصادم مع حقوق شعبنا".

وتأتي تصريحات حماس، بعد تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحًا يدعو فيه لتطهير قطاع غزة من خلال تهجير سكانه إلى مصر والأردن، قائلًا إنه يريد من البلدين استقبال الفلسطينيين من القطاع "المدمر" لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

حركة حماس مصر الأردن مقترح ترامب ترحيل سكان غزة مقترح ترامب لتهجير غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سرايا القدس: سيتم تسليم الأسيرة أربيل يهود وفق ما تم الاتفاق عليه

إعلان

إعلان

"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟