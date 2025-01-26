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الأردن: لم نمنع الفلسطينيين المفرج عنهم من دخول المملكة

03:01 م الأحد 26 يناير 2025

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

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وكالات

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن الأردن لم يكن جزءًا من ترتيبات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، موضحًا أن البلاد تؤيدها وتؤكد على تنفيذها بالكامل.

وأضاف الصفدي أن الأردن لم يمنع أيًا من المواطنين الفلسطينيين المفرج عنهما في صفقة التبادل من دخول المملكة.

وأفرجت إسرائيل، أمس السبت، عن 200 معتقلًا فلسطينينًا من سجونها، تم إبعاد 70 منهم إلى مصر عبر معبر رفح.

وفقًا للاتفاق، سيمكث الأسرى الفلسطينيون المقرر إبعادهم في القاهرة نحو أسبوع قبل الانتقال إلى أماكن أخرى.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأردن صفقة تبادل الأسرى إسرائيل حركة حماس
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