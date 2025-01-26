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"صحراء النقب".. هاشتاج عربي يسخر من خطة ترامب: صاحب الأرض لن يتركها

02:42 م الأحد 26 يناير 2025

دونالد ترامب

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كتب- مصراوي:

تصدر هاشتاج "صحراء النقب" التريند على موقع إكس، وسط تغريدات غاضبة من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وفي تصريحاته الصادمة، قال ترامب إن خطته تهدف إلى "تنظيف" المنطقة وإنشاء "صفحة بيضاء" بعد الدمار الهائل الذي أصاب القطاع نتيجة الحرب.

أوضح ترامب، في تصريحاته، أن الوضع في غزة "فوضوي" و"مدمر"، وأن إعادة توطين الفلسطينيين في دول عربية أخرى يمكن أن يكون "مؤقتًا أو طويل الأمد". وقال: "غزة الآن فعلاً مدمرة. تم تدمير كل شيء تقريبًا، والناس يموتون هناك. أفضل أن نتعاون مع الدول العربية لبناء مساكن في مكان آخر، حيث يمكنهم العيش بسلام".

وسخر رواد تويتر من الصيغة الإنسانية التي يحاول ترامب تغليف خطته بها، واقترحوا لتنفيذ "إنسانيته" نقل من يريد من قطاع غزة إلى صحراء النقب، لحين الانتهاء من إعادة بناء ما دمره الاحتلال في غزة.

وكتبت سناء محمد ساخرة: "هو تقريبا ترامبو مكنش فاطر كويس 😁دي أحلام العصر بالنسبة ليك يا ترامبو ، بقولك أيه في صحراء النقب...."

وكتب باسم المصري ساخرا من ترامب: اللي صعبان عليه الفلسطينيين يا ترامب

ياخدهم علي صحراء النقب. على الأقل يبقوا على أرضهم مش يرحلهم على بلاد خلق الله.

وزيل تعليقه بهاشتاج #التهجير_خط_احمر

وفي رفض تام لأي مقترح لنقل الفلسطينيين من غزة، كتب أحمد يحيى: صاحب الأرض لن يترك أرضه ..لا صحراء النقب ولا أي مكان.

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