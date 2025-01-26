سوريا: ضبط شحنة أسلحة بريف دمشق متجهة إلى حزب الله في لبنان

دمشق - (د ب أ)

ضبطت القوى الأمنية السورية شحنة أسلحة بريف دمشق كانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام، طبقا لما ذكره التلفزيون السوري اليوم الأحد.

وقالت وزارة الداخلية إن "الإدارة العامة لأمن الحدود، وبعد الرصد والمتابعة، تمكنت من ضبط شحنة من الأسلحة المتجهة إلى حزب الله اللبناني عبر طرق التهريب على الحدود السورية اللبنانية في مدينة سرغايا بريف دمشق".

ونشرت الوزارة صورة تظهر الأسلحة المصادرة، التي تضمنت بنادق آلية من طراز كلاشنكوف وقواذف (آر.بي.جيه) وذخيرتها، حسب التلفزيون السوري.

يذكر أنه في 17 يناير الجاري، أحبط الأمن العام السوري محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان، وذلك في عملية نفذها في محافظة طرطوس غربي سوريا.

وأوضحت مديرية الأمن العام في طرطوس أنه، بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة ومن خلال متابعة ورصد مستمرين، تم إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، طبقا لما ذكره التلفزيون السوري.