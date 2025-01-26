استشهاد وإصابة 94 لبنانيًا برصاص الاحتلال جنوبي لبنان

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد استشهاد 11 لبنانيًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الجنوب اللبناني.

وأضافت الصحة اللبنانية، أنه أصيب أيضا 83 شخصا آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي، في حصيلة تتزايد منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.

ومنذ بدء عودة اللبنانيين إلى قراهم في الجنوب شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجوما واسعا بإطلاق النيران عليهم، مما يهدد الهدنة الموقعة.

ويأتي ذلك، في اليوم الذي تنتهي فيه المهلة المقرر فيها انسحاب الجيش الإسرائيلي بكامل قواته من الجنوب اللبناني بموجب الاتفاق الموقع نوفمبر الماضي.