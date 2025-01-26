الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال عدد من اللبنانيين جنوبي لبنان

(وكالات)

أعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش تعمل على إبعاد ما وصفها بـ "التهديدات" في عدة مواقع على الحدود الجنوبية مع لبنان.

وأوضح المتحدث في بيان مقتضب "قواتنا العاملة في جنوب لبنان تنفذ عمليات ميدانية تهدف إلى تقليص المخاطر الأمنية على المنطقة".

وفي تطور آخر، أشار المتحدث إلى أن الجيش اعتقل عدد من الأشخاص أثناء وجودهم قرب مناطق التواجد الإسرائيلي، زاعما أنهم شكلوا خطرا على القوات الإسرائيلية.

يأتي ذلك بعد أن كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل بكامل قواتها من الجنوب اللبناني بموجب الهدنة الموقعة في نوفمبر الماضي، حتى يتسنى عودة المدنيين إلى منازلهم في الجنوب اللبناني إضافة لانتشار الجيش اللبناني.

ومنذ صباح اليوم، استشهد عدد من اللبنانيين برصاص الجيش الإسرائيلي، إضافة لإصابة آخرين أثناء طريقهم للعودة إلى منازلهم.