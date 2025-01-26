مقتل وإصابة 28 شخصًا إثر انفجار صهريج محمل بالبنزين في جنوب نيجيريا

أبوجا - (أ ب)

أعلن مسؤولون مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة 10 آخرين، إثر انفجار صهريج محمل بالبنزين في جنوب نيجيريا.

وأفاد الفيلق الاتحادي للسلامة على الطرق في نيجيريا، في بيان له مساء السبت، بأن الحادث وقع على طول طريق "إينوجو-أونيتشا" السريع بولاية إينوجو الواقعة في جنوب شرق البلاد، بعدما فقدت الناقلة التي كانت محملة بالبنزين، السيطرة واصطدمت بـ 17 مركبة واشتعلت فيها النيران.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم فرق الإنقاذ التابعة للفيلق الاتحادي للسلامة، أولوسيجون أوجونجبيميد، أن القتلى "احترقوا لدرجة أنه تعذر التعرف عليهم". وقام رجال الإنقاذ بإنقاذ ثلاثة أشخاص دون أن يصيبهم أي أذى، إلى جانب انتشال المصابين العشرة.

وفي ظل عدم وجود نظام سكك حديدية فعال لنقل البضائع، صارت حوادث الشاحنات الدموية شائعة على طول معظم الطرق الرئيسية في نيجيريا، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا.