"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة

كتب- مصراوي:

في تصريح مثير، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، قائلًا إنه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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هل يكون النقل توطينا طويل الأمد؟

لم يخف ترامب نواياه أن يكون التهجير نهائيا، وألمح خلال جلسة أسئلة وأجوبة على متن طائرته الرئاسية "إير فورس وان"، إلى ذلك قائلا: إعادة توطين الفلسطينيين في دول عربية أخرى يمكن أن يكون "مؤقتًا أو طويل الأمد".

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إسرائيل ترحب بمقترح ترامب لتهجير غزة

بترحاب شديد، استقبلت الحكومة الإسرائيلية اقتراح ترامب، وسط دعوات لاستغلال المقترح والبدء سريعا في فتح باب الهجرة لأهالي القطاع. وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن الحكومة ستعمل لضمان الفكرة سريعا.

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، أن مبادرة ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر، تتماشى مع مطالب حزبه اليميني المتطرف، معتبرا أنه من الحكمة أن تتبناها حكومة نتنياهو سريعا.

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حماس تتوعد بالتصدي لتهجير غزة

من جهتها، أعلنت حماس رفضها القاطع لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، مؤكدةً عزمها على إحباط الخطة.

واعتبرت حركة الجهاد أن تصريحات ترامب تتسق مع أسوأ ما في أجندة اليمين الصهيوني المتطرف واستمرار للتنكر لوجود الشعب الفلسطيني.

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رفض مصري تاريخي لاقتراح ترامب

قبل أيام من تصريحات ترامب، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة المصرية، موقف مصر من دعوات تهجير الفلسطينيين.

وأكد السيسي أن مصر ستدفع بمنتهى القوة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالكامل، سعيًا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، وإعادة الخدمات إلى القطاع ليصبح قابلًا للحياة، ومنع أي محاولات للتهجير، بسبب هذه الظروف الصعبة لأنه الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع، حفاظًا على وجود القضية الفلسطينية ذاتها.

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ساويرس يسخر من مقترح الأخ ترامب

وفي رد فعل سريع، سخر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، من مقترح ترامب، وكتب على منصة إكس اليوم الأحد: "الأخ ترامب عايز يهجر الفلسطينيين لمصر والأردن.. لا حل ولا سلام إلا بحل الدولتين".

وأضاف ساويرس: "حل الدولتين أيضا سيفتح الباب لحكم غزة والضفة لممثلي الشعب الفلسطيني المنتخب، وينهي انفراد حماس بحكم غزة، ويسهل عملية إعادة تعمير غزة، وينهي معاناة سكانها".

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