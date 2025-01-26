استشهاد جندي لبناني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي



وكالات



أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، استشهاد جندي وإصابة آخر في إطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مروحين وميس الجبل جنوبي لبنان.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات عندما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على المدنيين في عدة مناطق بجنوب لبنان كانوا يحاولون العودة إلى بلداتهم.

ولم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي باتفاق هدنة الـ60 يومًا، اليوم الأحد، التي تقضي بانسحاب قواته من الجنوب اللبناني والسماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم.