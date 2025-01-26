وزراء إسرائيليون يرحبون بمقترح ترامب لتهجير سكان غزة لدول الجوار

وكالات

رحب وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها بنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وقال بن غفير في تغريدة على موقع "إكس"، "أهنئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مبادرة نقل السكان من قطاع غزة إلى الأردن ومصر"، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة هي أحد مطالب اليمين المتطرف من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف "وعندما يطرح رئيس أكبر قوة في العالم ترامب الفكرة بنفسه، يجب على الحكومة الإسرائيلية تنفيذها. علينا تشجيع الهجرة الآن".

كما دعا وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش هو الآخر بتبني مقترح ترامب، قائلًا "بعد 76 عامًا ظل فيها غالبية سكان غزة محتجزين بالقوة في ظروف قاسية للحفاظ على طموح تدمير دولة إسرائيل، فإن فكرة مساعدتهم في إيجاد أماكن أخرى لبدء حياة جيدة جديدة هي فكرة رائعة".

وأشار إلى أنه لسنوات ظل رجال الدولة في إسرائيل يقدمون حلولًا غير عملية مثل تقسيم الأرض وإقامة دولة فلسطينية، الأمر الذي يعرض وجود وأمن الدولة اليهودية الوحيدة في العالم "للخطر"، على حد تعبيره.

وأكد سموتريتش أنه سيعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء والمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) حتى تكون هناك خطة عملياتية لتنفيذ ذلك المقترح في أسرع وقت ممكن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قدم مقترحًا يدعو فيه مصر والأردن لاستقبال لسكان قطاع غزة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، على حد تعبيره.